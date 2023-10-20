Emirates erweitert Kooperation mit Neste

Emirates Airline Airbus A380 mit neuer Lackierung (Foto: Emirates Airline)

Emirates und Neste haben ihre Partnerschaft ausgeweitet und die Lieferung von über 3 Millionen Gallonen Neste MY Sustainable Aviation Fuel in den Jahren 2024 und 2025 vereinbart.

Die erweiterte Partnerschaft zwischen Emirates und Neste stellt die grösste SAF-Menge dar, die bisher von einer Fluggesellschaft im Nahen Osten und Afrika abgenommen wurde. Das SAF-Gemisch besteht aus mehr als einer Million Gallonen SAF in Reinform. Dies entspricht einem Mischungsverhältnis von über 30 Prozent SAF in Kombination mit herkömmlichem Jet A-1 Kraftstoff.

Noch in diesem Jahr wird die Fluggesellschaft SAF zum ersten Mal auch von ihrem Drehkreuz in Dubai aus einsetzen. SAF reduziert die Kohlendioxidemissionen des Flugverkehrs im Vergleich zu herkömmlichem Kraftstoff um bis zu 80 Prozent* über den gesamten Lebenszyklus des Treibstoffs.

Sir Tim Clark, Präsident von Emirates Airline, erklärt: "Die heutige Ankündigung ist ein Meilenstein für Emirates und steht für die Beschleunigung der SAF-Beschaffung für unseren Betrieb. Dies ist auch eine der vielen Initiativen, auf die wir uns konzentrieren, um unsere Kohlenstoffemissionen zu reduzieren. Dazu gehören der Einsatz treibstoffeffizienter Flugzeuge, die verstärkte Erneuerung unserer Flotte ab 2024 sowie die Steigerung der betrieblichen Treibstoffeffizienz. Unsere fortlaufende Partnerschaft mit Neste zeigt auch unser aktives Engagement und unsere Unterstützung für die sich schnell entwickelnde SAF-Branche. Wir hoffen, dass die starke Nachfrage von Emirates und anderen Fluggesellschaften die Verbreitung von SAF und anderen neuen Antriebstechnologien fördert."

Alexander Kueper, Vice President EMEA der Geschäftseinheit Renewable Aviation bei Neste: "Nachhaltiger Flugkraftstoff ist eine leicht verfügbare Lösung zur Reduzierung der Emissionen im Flugverkehr. Wir sind stolz darauf, unsere bestehende Zusammenarbeit mit Emirates bis ins Jahr 2024 auszuweiten, da wir unsere globale SAF-Produktion hochfahren und ihr Engagement zur Emissionsreduktion durch die Lieferung unseres nachhaltigen Flugkraftstoffs Neste MY weiter unterstützen werden."

Anfang dieses Jahres hat Emirates in Zusammenarbeit mit Neste und anderen Branchenvertretern den ersten Demonstrationsflug in der Region durchgeführt, bei dem eine Boeing 777-300ER mit einem Triebwerk zu 100 Prozenz mit SAF angetrieben wurde. Die Fluggesellschaft hat gemeinsam mit ihren Partnern erhebliche Fortschritte bei der technischen Analyse und den Zertifizierungsanforderungen gemacht, die die Standardisierung und künftige Zulassung von 100-Prozent-SAF-Flügen unterstützen.

Der erste Flug der Airline, der mit SAF als Treibstoffbeimischung durchgeführt wurde, fand 2017 von Chicago aus statt. Seitdem hat die Airline SAF auch für Flüge ab Stockholm eingesetzt und führt derzeit Flüge ab Paris, Lyon und Oslo mit SAF-Mischung durch.

Emirates hat sich für eine Reihe von Arbeitsgruppen der Industrie und der Regierung der VAE eingesetzt und ist in ständigem Austausch mit einer Reihe von Interessengruppen, um die Produktion und das Angebot von SAF zu erhöhen. Die Fluggesellschaft hat zusammen mit der GCAA der VAE aktiv an der Entwicklung der ambitionierten Power-to-Liquid (PtL)-Kraftstoff-Roadmap der VAE mitgewirkt, die vom Ministerium für Energie und Infrastruktur der VAE und dem Weltwirtschaftsforum vorangetrieben wurde. Darüber hinaus leistet Emirates einen Beitrag zur nationalen Roadmap für nachhaltige Flugkraftstoffe der VAE, die im Januar 2023 vom Ministerium für Energie und Infrastruktur und der GCAA vorgestellt wurde.

*bei Verwendung in reiner Form (d.h. unvermischt) und berechnet mit etablierten LCA-Methoden (Life Cycle Assessment), beispielsweise der CORSIA-Methode