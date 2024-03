Ryanair kauft nachhaltigen Triebstoff

Nachdem Ryanair im vergangenen Oktober 500 Tonnen Sustainable Aviation Fuel (SAF) von der OMV erworben hat, hat die Airline bekannt gegeben, dass sie im Jahr 2024 weitere 500 Tonnen SAF beziehen wird.

Durch diese Vereinbarung werden weitere, 1.250+ Tonnen CO2-Emissionen eingespart, dies entspricht etwa 100 Ryanair-Flügen von Dublin nach Wien. Im Rahmen der MOU-Vereinbarung zwischen Ryanair und OMV hat Ryanair das einmalige Recht, bis zum Jahr 2030 bis zu 160.000 Tonnen SAF von der OMV zu beziehen.

Wir freuen uns, dass wir dieses Jahr zusätzlich zu den 500 Tonnen, die wir im Oktober letzten Jahres vereinbart haben, weitere 500 Tonnen SAF von der OMV beziehen können. SAF spielt eine Schlüsselrolle in unserer Dekarbonisierungsstrategie “Pathway to Net Zero“, in der wir uns verpflichtet haben, den Einsatz von SAF in den kommenden Jahren zu erhöhen – eine Verpflichtung, die durch diesen Vertrag mit OMV weiter vorangetrieben wird. OMV ist ein wichtiger Partner für Ryanair in Österreich, Deutschland und Rumänien, und wir freuen uns darauf, diese Partnerschaft als Europas größte Airline-Gruppe auszubauen.