Mit Freebird von Weeze nach Antalya

Freebird Airlines Airbus A320 (Foto: Marcel Wikipedia)

Die türkische Fluggesellschaft Freebird Airlines erweitert ihr Streckennetz und verbindet ab diesem Sommer den Airport Weeze zweimal wöchentlich mit dem beliebten Ferienziel Antalya.

Tickets sind sowohl als Einzelflüge direkt buchbar, als auch über alle großen deutschen Reiseveranstalter, die die neuen Flüge bereits in ihre Pauschalreiseprogramme aufgenommen haben.

Tom Kurzweg, Sprecher der Flughafen Niederrhein GmbH, freut sich über die neue Verbindung: „Verschiedene Reiseveranstalter haben in diesem Jahr entschieden, sich am Airport Weeze im Bereich der Pauschalreisen neu zu positionieren. Das Engagement von Freebird Airlines und die neuen Flüge nach Antalya erweitern unser Angebot um ein weiteres attraktives, bei deutschen und niederländischen Reisenden so beliebtes Urlaubsziel.“

Mehmet Demirdal, Deutschland-Manager von Freebird Airlines, ergänzt, die Bedeutung des neuen Standorts betonend: „Freebird Airlines fliegt bereits ab 14 deutschen Flughäfen Ferienziele in der Türkei an. Unser Streckenportfolio um den Airport Weeze zu ergänzen, ist für uns ein konsequenter Schritt, um unser Angebot für Urlauber vom Niederrhein und aus dem Gelderland auszubauen. Wir freuen uns über die starke Nachfrage – sowohl bei Direktbuchungen über unsere Website als auch über die enge Zusammenarbeit mit Reisebüros und Veranstaltern, die unsere Türkei-Flüge ins Programm aufgenommen haben.“

Flughafen Weeze