Mit All Nippon Airways wieder nach Wien

Boeing 787 Dreamliner All Nippon Airways (Foto: All Nippon Airways)

Die Langstrecke am Flughafen Wien erholt sich weiter: All Nippon Airways (ANA), die größte Fluglinie aus Japan, verbindet ab 2. August 2024 wieder Wien mit Tokio-Haneda.

Japan ist ein wichtiger Markt für den Flughafen Wien und den gesamten Wirtschafts- und Tourismusstandort Österreich. Bedient wird die Route dreimal wöchentlich und ganzjährig mit einer hochmodernen Boeing 787-9 (Dreamliner). ANA hat die Strecke im März 2020 pandemiebedingt eingestellt und kehrt damit wieder an den Standort Flughafen Wien zurück.

„Mit ANA komm die wichtigste Airline Japans zurück nach Wien. Damit erhält die Bundeshauptstadt wieder eine ganzjährige Verbindung zum größten Flughafen Japans. Der Ferne Osten ist ein bedeutender Markt für den Flughafen Wien und die Rückkehr von ANA ein Zeichen für das Wiedererstarken von Tourismus und Wirtschaft in Österreich und Japan. Wir freuen uns sehr, an die gute Zusammenarbeit mit ANA anknüpfen zu können!“ freut sich Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.

Dreimal pro Woche im Dreamliner von Wien nach Tokio-Haneda

All Nippon Airways fliegt ab 2. August 2024 dreimal wöchentlich (Di, Fr, So) zwischen Wien und Tokio. Der Abflug in Tokio findet um 22:45 Uhr statt, mit Ankunft in Wien um 06:20 Uhr. Der Rückflug aus Wien startet um 11:25 Uhr mit Ankunft um 06:55 Uhr in Tokio. Geflogen wird mit einer Boeing 787-9, die insgesamt 215 bequeme Sitzplätze in angenehmer Atmosphäre in den drei Buchungsklassen Business, Premium Economy und Economy bietet.

All Nippon Airways: Größte Airline Japans und Mitglied der Star Alliance

ANA ist die größte Airline Japans und hat im Jahr 2022 ihr 70 -jähriges Jubiläum gefeiert. Die Airline bietet auf ihren Flügen ein mehrfach ausgezeichnetes Bordprodukt, innovative Technik und erstklassigen Service, damit ist ein Reiseerlebnis der Extraklasse garantiert. Als eine von nur wenigen Airlines weltweit wurde ANA 2023 im elften Jahr in Folge wieder mit dem höchsten Skytrax-Ranking von fünf Sternen ausgezeichnet und lag insgesamt auf dem dritten Platz der weltbesten Airlines.

