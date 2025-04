Mit Air Astana von Atyrau nach Baku

Air Astana Airbus A321neo

Air Astana erweitert das Streckennetz und nimmt ab dem 31. Mai 2025 einen neuen Nonstop-Flug von Atyrau im Westen Kasachstans in die aserbaidschanische Hauptstadt Baku auf.

Die nationale Fluggesellschaft Kasachstans bedient die Route dreimal pro Woche mit einem Airbus A320 und A321. Der Flug KC277 startet montags und samstags um 18:30 Uhr in Atyrau und trifft nach nur einer Flugzeit von 1 Stunde und 25 Minuten um 18:55 Uhr Ortszeit in Baku ein. Mittwochs hebt die Maschine um 21:35 Uhr ab und landet um 22 Uhr in der aserbaidschanischen Hauptstadt. Der Rückflug KC278 verlässt Baku montags und samstags um 19:55 Uhr, mit Ankunft in Atyrau um 22:30 Uhr. Die Verbindung am Mittwoch startet um 23 Uhr und erreicht Westkasachstan um 1:35 Uhr am Folgetag. Der neue Nonstop-Service zwischen Atyrau und Baku ergänzt die bestehenden Flüge von Almaty nach Baku, die während der Sommersaison dreimal wöchentlich angeboten werden.

Weitere Informationen zu Air Astana gibt es unter www.airastana.com.

Über die Air Astana Group

Die Air Astana Group ist, gemessen an Umsatz und Flottengröße, die größte Airline-Gruppe in Zentralasien und dem Kaukasus. Die Gruppe unterhält eine Flotte von 60 Flugzeugen, die von der Full-Service-Airline Air Astana (Erstflug im Jahr 2002) sowie von FlyArystan genutzt werden, dem 2019 gegründeten Low-Cost-Carrier. Damit betreibt die Gruppe Linienflüge, Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, Transitflüge auf Kurz- sowie Langstrecken und befördert außerdem Luftfracht. Dabei bedient sie innerkasachische, regionale und internationale Strecken in Zentralasien, dem Kaukasus, Fern- und Nahost, Indien sowie Europa. Bei den Skytrax World Airlines Awards wurde Air Astana zwölfmal in Folge zur „Best Airline in Central Asia and CIS” gekürt. Außerdem wurde Air Astana von der Airline Passenger Experience Association (APEX) in der Kategorie großer Fluggesellschaften mit fünf Sternen ausgezeichnet. Die Gruppe ist an der Kasachischen Börse, an der internationalen Börse von Astana sowie an der Londoner Börse gelistet (AIRA).