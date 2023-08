Midwest will MD-80 Flotte grounden

Midwest Airlines gab bekannt, dass sie voraussichtlich im Herbst den Betrieb ihrer 12 MD-80 Maschinen einstellen wolle.

Dies sei Teil eines Restrukturierungsversuches, so die Airline. Analyst Michael Boyd von The Boyd Group meinte, diese Entscheidung verringere die Wettbewerbsfähigkeit der Midwest empfindlich und mache einen neuen Fokus nötig, wahrscheinlich mit Kansas City als Expansionspunkt. Noch ist unklar, ob Midwest die bisher duch die MD-80 abgedeckten Flüge nach L.A., San Francisco und Seattle kürzt, ganz streicht oder mit ihren 25 717 bedienen will. Im April hatte die Airline die Kündigung von 109 Angestellten, sowie die Kürzung gewisser Strecken angekündigt.