PLAY Airlines und Dohop erweitern Partnerschaft

Airbus A321 PLAY (Foto: PLAY)

Konkrete Wachstumsambitionen bei PLAY Airlines: Passagiere können seit Kurzem über die PLAY Connect Plattform neue Flugverbindungen in einem Vorgang buchen.

Der Vorteil: Zugang zu neuen Reisezielen und mehr Reiseoptionen in die USA und nach Europa. Die neue Retail-Plattform, die vom Technologiepartner Dohop betrieben wird, stellt eine Erweiterung der bestehenden Partnerschaft dar.

80 neue Reiseziele und eine starke Partnerschaft

Unabhängig von den Beschränkungen traditioneller Interline- und Codeshare-Abkommen erweitert PLAY sein Netzwerk mit den Erstanbietern Norwegian, Azores Airlines und SKY Express. Weitere Partner sollen folgen. Passagiere der isländischen Low-Cost-Airline entdecken damit zusätzlich 600 wöchentliche Flugverbindungen zu neuen Zielen in den USA und Europa sowie in den skandinavischen Ländern und auf den griechischen Inseln. Mit 80 neuen verfügbaren Reisezielen ermöglicht PLAY Connect Reisenden die bequeme Buchung von Flugverbindungen mit mehreren Fluggesellschaften, einschließlich Zusatzleistungen, in einem einzigen Buchungsvorgang. Dies ergänzt die eigenen 40 Ziele, die mit der modernen Airbus A320/A321-Flotte bedient werden. Buchungen über PLAY Connect werden durch den hoch bewerteten Verbindungsdienst von Dohop abgedeckt, der bei Flugverspätungen oder -annullierungen, die eine Weiterreise beeinträchtigen, Unterstützung bietet.

Neue Kunden, mehr Optionen, zusätzliche Einnahmen

„Die frühzeitige Zusammenarbeit mit Dohop hat sich als clever erwiesen, da sie die Reichweite unserer Marke erheblich vergrößert hat“, bekräftigt Tatiana Shirokova Leiterin Vertrieb bei PLAY Airlines. „Wir freuen wir uns, PLAY Connect vorzustellen, mit dem wir unser Angebot an Zielen in den USA und Europa erweitern und stärken können. Wir können neue Kunden erreichen und zusätzliche Einnahmen erzielen, während unsere Passagiere von mehr Optionen und zuverlässigen Verbindungen profitieren.“

Auch Sarah Hanan, CCO von Dohop bestätigt: „Wir freuen uns, unsere Zusammenarbeit mit PLAY Airlines auszuweiten, um die Wachstumspläne zu unterstützen. PLAY hat innerhalb von drei Jahren ein beeindruckendes Netzwerk aufgebaut, und wir freuen uns darauf, weitere Partnerschaften für sie zu ermöglichen und das Reisen einfacher und zugänglicher zu machen.“