Emirates und TUI Cruises erneuern Partnerschaft

Emirates Airlines Airbus A380 (Foto: Emirates Airlines)

Emirates und TUI Cruises haben im Rahmen der ITB ihre Partnerschaft um zwei weitere Saisons verlängert.

Damit festigt die weltweit grösste Fluggesellschaft ihr Bestreben, mit gleichgesinnten Partnern zusammenzuarbeiten, um nahtlose Reiseerlebnisse zu schaffen. Dies erfolgt sowohl in der Luft als auch am Boden durch die speziellen Check-in-Bereiche in den Kreuzfahrtterminals und mit der gemeinsamen Unterstützung der Partner in Dubai.

Die enge Zusammenarbeit zwischen Emirates und TUI Cruises stärkt den reibungslosen Ablauf von der Luft zur See für Passagiere und verspricht spezielle Flugoptionen, die auf den anstehenden Kreuzfahrtterminkalender zugeschnitten sind. Zusätzlich sollen verbesserte Transportlösungen zwischen dem Dubai International Airport und dem Port Rashid geprüft werden. Die daraus resultierenden Erkenntnisse werden für eine Verbesserung des Services am Boden genutzt, um spezielle Betreuungsteams für Kreuzfahrtpassagiere bereitzustellen. Das Hamdan bin Mohammed Cruise Terminal des Hafens, das grösste überdachte Kreuzfahrtterminal der Welt, kann derzeit 14.000 Passagiere pro Tag abfertigen.

Neben der Koordinierung des Flugbetriebs und der Nutzung von Synergien im Bereich Marketing wird sich die Partnerschaft auf die Entwicklung exklusiver Luxuspakete und -erlebnisse konzentrieren, die das Beste von Dubai und den TUI Cruise-Programmen in der Region präsentieren.

Die Vereinbarung zur Zusammenarbeit wurde von Adnan Kazim, Deputy President und Chief Commercial Officer, Emirates Airlines und Wybcke Meier, CEO von TUI Cruises, unterzeichnet. Adnan Kazim, kommentiert die erneute Partnerschaft: „Emirates ist stolz darauf, eine wichtige Rolle dabei zu spielen, Dubais Status als eines der besten Kreuzfahrtziele der Welt zu unterstützen. Dies ist das Ergebnis jahrelanger Arbeit zum Aufbau einer unübertroffenen maritimen Infrastruktur, herausragender Touristenattraktionen und Sehenswürdigkeiten sowie einer beispiellosen Fluganbindung in Verbindung mit optimierten Zoll- und Abfertigungseinrichtungen am Boden für ankommende Kreuzfahrttouristen. All diese Faktoren haben Dubai zu einem wichtigen Anlaufpunkt für einige der begehrtesten Kreuzfahrtrouten gemacht. Unsere Vereinbarung mit TUI Cruises zielt darauf ab, unsere Bemühungen fortzusetzen, die Ankünfte von Kreuzfahrtpassagieren aus unserem gesamten Netzwerk zu steigern, damit sie an Bord der grossartigen TUI-Schiffe das Beste an Seereisen erleben können."

„Seit mehr als zehn Jahren laufen wir mit der Mein Schiff-Flotte Dubai an, um unseren Gästen die Möglichkeit zu geben, mit uns die Welt des Orients zu entdecken. Dubai ist nicht nur ein wichtiger Umschlaghafen, die Destination und die Region bieten das, was Mein Schiff-Gäste wünschen: eine Mischung aus sich ständig weiterentwickelnden Metropolen, wunderschönen Stränden und besonderen Einblicken in die Kultur. Mit Emirates arbeiten wir erfolgreich mit einer Fluggesellschaft zusammen, die unseren Gästen dieses Urlaubsgefühl von Anfang an vermittelt", so Wybcke Meier, CEO von TUI Cruises

Im vergangenen Jahr beförderte Emirates fast 400.000 Kreuzfahrtpassagiere nach Dubai. In der vergangenen Kreuzfahrtsaison begrüsste die Stadt über 166 Schiffe und ist damit der grösste Einschiffungshafen in der Region sowie der beliebteste Anlaufpunkt für Kreuzfahrtschiffe. Für die kommende Saison rechnet Dubai mit einem Anstieg der Besucherzahlen um 23 Prozent.

Die Zunahme der Ankünfte von Kreuzfahrtschiffen in Dubai ist das Ergebnis der Zusammenarbeit von Partnern aus dem gesamten Reise- und Luftfahrtsystem, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Dazu gehören problemlose Zoll- und Einreiseverfahren und nahtlose Visaerleichterungen für Kreuzfahrtpassagiere, Duty-Free-Shops, Schalter von Reiseveranstaltern und kostenlose Shuttle-Busse in die Stadt, zusätzlich zu den eigenen Emirates-Check-in-Schaltern in Port Rashid.

An den insgesamt 16 Emirates-Check-in-Schaltern im Hafen von Dubai können Passagiere, die von ihren Kreuzfahrtschiffen aussteigen, bis zu vier Stunden vor dem Abflug vollständig einchecken und Dubai bequem ohne Gepäck erkunden, bevor sie sich direkt zum Flughafen begeben und die wichtigsten Formalitäten vor ihrem Flug erledigen.

TUI Cruises wird in der kommenden Saison zwei Schiffe in Port Rashid einsetzen. Jedes Schiff bietet Platz für mehr als 2.500 Passagiere. Kunden haben die Wahl zwischen zwei Programmen, eines mit Ein- und Ausschiffung in Dubai, das Ziele im Golf-Kooperationsrat wie Abu Dhabi, Oman, Katar und Saudi Arabien umfasst. Das andere Programm umfasst asiatische Ziele wie Singapur und Hongkong.

Emirates