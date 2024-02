Mehr SunExpress ab Saarbrücken

SunExpress Boeing 737 MAX (Foto: SunExpress)

Aufgrund großer Nachfrage verlängert die SunExpress die Flugfrequenz ihres Sommerangebots ab dem Flughafen Saarbrücken nach Antalya bis 18. November. Die zusätzlichen Flüge können bereits gebucht werden.

Bei der von SunExpress angebotenen türkischen Destination Antalya zeigt sich eine anhaltend hohe Nachfrage für die Herbst- und Wintersaison. Daher verlängert die Fluggesellschaft die bisherige Anzahl der wöchentlich angebotenen Flüge nach Antalya (7 Abflüge/Woche) über den Sommerflugplan hinaus bis zum 18. November.

„Die Türkei gehört mittlerweile zu den beliebtesten Reisezielen ab Saarbrücken. Die Verlängerung des Angebots durch SunExpress zeigt, dass die Strecke attraktiv und wirtschaftlich zugleich ist. Ergebnis ist ein verbessertes Angebot für unsere Fluggäste und eine höhere Auslastung des Flughafens“, so Flughafengeschäftsführer Thomas Schuck.

„Antalya ist nicht nur im Sommer, sondern auch im Winter ein wunderbares Reiseziel. Gerade wenn in Deutschland graue Herbst- und Wintertage herrschen, laden wir mit unserem Flugangebot an die türkische Riviera ein. Mit dem milden Klima, der facettenreichen Geschichte und den erstklassigen Golfplätzen kommen Sportbegeisterte, Kulturinteressierte und Naturliebhaber hier zu jeder Jahreszeit auf ihre Kosten“, sagt Peter Glade, Commercial Director bei SunExpress.

Flugangebot und -nachfrage zu Urlaubszielen ab Saarbrücken sind in den Frühjahr- und Sommermonaten üblicherweise deutlich höher als im Herbst und Winter. Die Destination Antalya – ergänzt um das Ziel Izmir in den Weihnachtsferien – wurde im Winterflugplan 2023/´24 erstmals durchgängig ab Saarbrücken angeflogen, so dass sich eine solide Nachfrage etablierte und beide Destinationen auch im kommenden Winterflugplan von SunExpress angeboten werden.

Flughafen Saarbrücken