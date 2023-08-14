Mehr SunExpress ab Paderborn Lippstadt

SunExpress Boeing 737-8 (Foto: SunExpress)

Der Flughafen Paderborn Lippstadt freut sich über mehr SunExpress Flüge im Sommer 2024, ab Ende nächstem März wird SunExpress zweimal täglich nach Antalya fliegen.

Am Flughafen Paderborn Lippstadt geht der Blick schon auf den Sommer 2024. Die Fluggesellschaft SunExpress, eine Tochtergesellschaft von Lufthansa und Turkish Airlines, stockt ihr Programm vom Airport für das nächste Jahr frühzeitig deutlich auf. Ab sofort sind die Flüge nach Antalya für den kommenden Sommer in den Reisebüros und online buchbar.

Nach der Corona-bedingten Unterbrechung des Flugverkehrs nahm SunExpress zu den Osterferien 2022 den Flugverkehr in Paderborn Lippstadt wieder auf. Auch aufgrund der guten Buchungslage in diesem Jahr richtet sich die Fluggesellschaft frühzeitig für das kommende Jahr aus. Bereits im März 2024 wird SunExpress den gesamten Sommer über mit zwei Flügen täglich nach Antalya starten.

„Wir freuen uns sehr, dass SunExpress so stark auf Paderborn Lippstadt setzt. Insgesamt hat die Fluggesellschaft ein Wachstum von rund 50.000 Sitzplätzen auf nun 160.000 Sitzplätze für den Sommer 2024 geplant, was das größte Antalya-Angebot aller Zeiten der SunExpress vom Heimathafen darstellt. Damit haben wir einen weiteren Meilenstein für die positive Entwicklung unseres Airports erreicht“, zeigt sich Flughafen-Geschäftsführer Roland Hüser sehr zufrieden.