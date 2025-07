SunExpress und Eurowings starten Codeshare

SunExpress Boeing 737 MAX (Foto: SunExpress)

Pünktlich zur Sommersaison erweitern Eurowings und SunExpress ihr Streckennetz durch ein bilaterales Codeshare-Abkommen.

In einem ersten Schritt sind ab sofort folgende Eurowings Flüge unter SunExpress Flugnummer (XQ) über alle gängigen Buchungskanäle – einschließlich Reisebüros, Reiseveranstalter und dieSunExpress Webseite – buchbar.

Köln/Bonn (CGN) – Samsun (SZF), für Reisen ab 4. Juli 2025

Düsseldorf (DUS) – Kütahya Zafer (KZR), für Reisen ab 5. Juli 2025

Köln/Bonn (CGN) – Kayseri (ASR), für Reisen ab 7. Juli 2025

Düsseldorf (DUS) – Samsun (SZF), für Reisen ab 15. Juli 2025

Stuttgart (STR) – Çukurova (COV), für Reisen ab 31. Juli 2025

Im zweiten Schritt sollen im Laufe des Jahres auch ausgewählte SunExpress Verbindungen nach Antalya unter Flugnummern von Eurowings angeboten werden. Das eröffnet Kunden beider Airlines eine noch größere Auswahl an Verbindungen in die Türkei.

„Gemeinsam mit Eurowings schaffen wir ein noch besseres Flugangebot in die Türkei und erweitern damit die Reisemöglichkeiten für die Gäste beider Airlines. Dies gilt sowohl für touristische Reisen an die Türkische Riviera als auch für Gäste, die Freunde und Familie in Anatolien besuchen. Das neue Codeshare-Abkommen unterstreicht die vertrauensvolle Zusammenarbeit der beiden Leisure Airlines der Lufthansa Gruppe und die Bedeutung der Türkei als Reisedestination“, sagt Max Kownatzki, CEO von SunExpress.

„Mit dem neuen Codeshare-Abkommen mit SunExpress stärken wir unser Türkei-Portfolio und bieten unseren Fluggästen noch mehr Flexibilität und Auswahl bei der Reiseplanung. Besonders für unsere vielen Kund:innen mit familiären Wurzeln in der Türkei ist das erweiterte Angebot ein echter Mehrwert“, erklärt Jens Bischof, Chief Executive Officer und Chief Commercial Officer von Eurowings. „Darüber hinaus ist es unser Ziel, das Angebot auf beiden Seiten schrittweise weiter auszubauen und so noch attraktiver für unsere gemeinsamen Kund:innen zu gestalten.“

SunExpress ist die führende Fluggesellschaft zwischen Deutschland und der Türkei und befördert jeden zweiten deutschen Fluggast an die türkische Riviera und nach Anatolien. Mit dem neuen Codeshare-Abkommen verfolgt die Airline konsequent ihre Wachstumsstrategie und baut das Partnernetzwerk, zu dem unter anderem auch Codeshare- und Interline-Partner wie Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines sowie Turkish Airlines gehören, weiter aus.

Über SunExpress

SunExpress wurde 1989 als Joint Venture von Lufthansa und Turkish Airlines gegründet und ist mit 35 Jahren Erfahrung und Know-how im Ferienfluggeschäft der touristische Botschafter zwischen der Türkei und Europa. SunExpress fliegt auf 237 Strecken zu 92 Destinationen in 35 Ländern und befördert jährlich rund 15 Millionen Passagiere. Mit Hauptsitz in Antalya und Frankfurt sowie Basen in Izmir und Ankara beschäftigt SunExpress über 4.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weitere Informationen über SunExpress finden Sie unter www.sunexpress.de.

Über Eurowings

Eurowings ist die Value-Airline der Lufthansa Group und damit Teil des europaweit größten Airline [1] Konzerns. Mit einer klaren Positionierung als Europas Value-Airline für Privat- und Geschäftsreisende setzt sich Eurowings deutlich vom Segment der Ultra-Low-Cost-Carrier ab und ermöglicht Kund:innen preiswertes und flexibles Fliegen mit zahlreichen Buchungs-Optionen und Extras sowie kunden [1] freundlichen Services. Mit ihrem Value-Konzept geht die deutsche Airline dabei auf die Kernwünsche der Flugreisenden von heute ein: Flexibilität, bezahlbarer Komfort und Nachhaltigkeit. Eurowings bietet Direktflüge zu rund 150 Zielen innerhalb Europas an. Mit 13 internationalen Basen – darunter Mallorca als Europas Ferieninsel Nummer eins – ist die Lufthansa Tochter eine der größten Ferien-fluggesellschaften in Europa. Aktuell verfügt sie über eine Flotte von rund 100 Flugzeugen und beschäftigt 5.400 Mitarbeitende.