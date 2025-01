Mehr Passagiere am Flughafen Dortmund

Vorfeld Flughafen Dortmund (Foto: Flughafen Dortmund)

Der Flughafen Dortmund blickt auf eine positive Verkehrsentwicklung im Jahr 2024 zurück, mehr als drei Millionen Reisende nutzten den Dortmund Airport.

Die Nachfrage nach Flugreisen stieg am Dortmund Airport erneut an, wodurch das Jahr mit einem Passagierwachstum von rund 6,8 Prozent abgeschlossen wurde. Nach dem Überschreiten der Marke von 3 Millionen Fluggästen am 16. Dezember erhöhte sich das Passagiervolumen bis zum Jahresende auf insgesamt 3.132.707 Reisende (2023: 2.934.516 Passagiere). Damit erzielte der Ruhrgebietsflughafen das beste Passagierergebnis seiner Geschichte. Insbesondere im letzten Jahresviertel war ein signifikanter Anstieg zu verzeichnen: Der Oktober entwickelte sich mit über 320.000 Reisenden zum Rekordmonat und im vierten Quartal konnten die Verkehrszahlen im Vergleich zum Vorjahr um rund 27 Prozent auf 786.691 Gäste gesteigert werden. Auch in Relation zum Vor-Krisen-Jahr 2019 zeigt sich eine bemerkenswerte Erholung: Das Verkehrsaufkommen 2024 liegt mit über 413.000 zusätzlichen Fluggästen rund 15,2 Prozent über dem Wert von 2019 (2019: 2.719.563 Reisende).

Top-Destinationen wiederholt bestätigt

Mit über 433.000 Passagieren bleibt die Verbindung nach Kattowitz die meistgenutzte Strecke. Das ohnehin hohe Aufkommen von 385.000 Reisenden aus 2023 wurde somit nochmal um rund 12,5 Prozent übertroffen. Auch der zweite Rang bleibt unverändert: Palma de Mallorca überzeugte 2024 fast 217.000 Passagiere und wuchs um 8,6 Prozent. Das Wachstum der Mallorca-Verbindung ist vor allem den zusätzlichen Flügen von Condor zu verdanken, die von Juli bis Oktober dreimal wöchentlich angeboten wurden. Bukarest belegt mit 191.000 Reisenden den dritten Platz, gefolgt von Danzig, Tirana und Sofia. Hier zeigten sich besonders hohe Wachstumsraten: Bukarest verzeichnete ein Plus von 46 Prozent, Danzig stieg um 19 Prozent und Tirana wuchs um 20 Prozent.

Wizz Air bleibt stärkster Partner

Trotz vorübergehender Einschränkungen im Destinationsangebot aufgrund von Reparaturarbeiten an den Pratt & Whitney-Triebwerken bleibt Wizz Air die stärkste Airline am Dortmund Airport. Mehr als 2 Millionen Reisende nutzten Flüge mit Wizz Air von und nach Dortmund, woraus sich ein Wachstum von rund 7 Prozent ergibt. Erst im Dezember nahm Wizz Air nach längerer Pause die Verbindung nach Chişinău wieder auf. „Das umfangreiche Angebot nach Osteuropa ist in der Region einzigartig und erfreut sich einer konstant hohen Nachfrage. Nicht nur neue Destinationen und erhöhte Frequenzen treiben das Wachstum von Wizz Air voran, auch der Einsatz größerer Flugzeuge mit höherer Sitzplatzkapazität trägt maßgeblich dazu bei ", erklärt Guido Miletic, Leiter Airport Services + Marketing & Sales.

Aufgrund erster Streckenstreichungen sank das Fluggastaufkommen von Ryanair in Dortmund 2024 bereits um 7 Prozent, bevor die Airline ab April 2025 den Flugbetrieb in Dortmund vollständig einstellt. Positive Impulse gab es hingegen bei SunExpress und Pegasus. Der türkische Low-Cost-Carrier Pegasus nahm den Verkehr ab Dortmund nach Istanbul im Dezember 2023 auf und erreichte im ersten vollen Jahr mehr als 93.000 Reisende.

Ausblick auf 2025

Während die Verkehrszahlen langfristig weiter steigen sollen, wird 2025 das Ziel verfolgt, die Marke von ca. 3 Millionen Passagieren zu halten. Neben den deutschlandweiten Streckenstreichungen von Ryanair reduziert auch Eurowings das Destinationsangebot am Dortmund Airport. Hohe staatliche Gebühren und Steuern erschweren die Situation und veranlassen Airlines, ihre Kapazitäten vermehrt ins Ausland zu verlagern. Während der europäische Markt boomt, liegt der deutsche Luftverkehr mit einer Erholungsrate von 84 Prozent hinter dem Niveau aus 2019 zurück (Durchschnitt ohne Deutschland: 99 Prozent).

Dennoch bleibt Flughafenchef Ludger van Bebber zuversichtlich: „Unsere Passagierzahlen 2024 bestätigen, dass die Nachfrage nach Flugreisen immer noch sehr hoch ist. Wir arbeiten mit engagierten Partnern zusammen, die uns auch weiterhin den Wunsch nach Wachstum signalisieren." Bereits zum Jahresende wurden neue Entwicklungen vorgestellt: Wizz Air wird ab Juni die Frequenz nach Kattowitz erhöhen und gleichzeitig die polnische Hauptstadt Warschau in den Flugplan aufnehmen. Zudem wird die temporär ausgesetzte Strecke Craiova wieder aufgenommen. Pegasus kündigte an, ab April die beliebte Ferienregion Antalya anzusteuern, während Condor die Abflüge nach Palma erhöht. „Mit starken Partnern, neuen Destinationen und zusätzlichen Frequenzen wollen wir den Dortmund Airport auch künftig für Geschäftsreisende, Touristen sowie familiär-kulturell motivierte Reisende attraktiv halten. Das Reisebedürfnis bleibt hoch und wir setzen alles daran, den Wünschen auch in Zukunft gerecht zu werden", so Ludger van Bebber.

Flughafen Dortmund