Dortmund Airport zieht positive Ferienbilanz

Flughafen Dortmund Wizz Air (Foto: Flughafen Dortmund)

Der Dortmund Airport zieht eine positive Bilanz aus der vergangenen sechswöchigen Ferienzeit: Insgesamt wurden während der NRW-Sommerferien 447.117 ankommende und abfliegende Passagiere registriert.

In Anbetracht anhaltender Wartungen bei Wizz Air und somit reduzierter Flugpläne fiel die Prognose im Vergleich zum Vorjahr zurückhaltend aus. Der Airport bezifferte die Erwartungen für die Hauptreisezeit des Jahres auf über 400.000 Passagiere. Umso erfreulicher zeigt sich Guido Miletic, Leiter Airport Services + Marketing & Sales, über das Ergebnis: „Es war keine Selbstverständlichkeit, die Auslastung aus dem Vorjahr zu bestätigen. Das gesamte Team hat hervorragende Arbeit geleistet und wir freuen uns, dass sich so viele Reisende für den Dortmund Airport entschieden haben.“ Das Rekordergebnis vom Vorjahr (449.571 Passagiere) konnte nahezu gehalten werden, womit der Flughafen das zweitstärkste Ergebnis einer Sommerferienperiode bilanziert. Am 27. Juli nutzten mit 12.647 Reisenden die meisten Fluggäste den Airport.

Insgesamt stand Reisenden ein Angebot aus über 40 Urlaubszielen zur Auswahl. Die Liste der Top-Destinationen wird erneut angeführt von Kattowitz (knapp 59.000 Reisende), gefolgt von Palma de Mallorca (rund 41.000 Passagiere) und Bukarest (über 26.000 Reisende). Ebenfalls häufig nachgefragt waren Danzig, London und Sofia. Der Start der drei zusätzlichen wöchentlichen Flüge nach Mallorca, durchgeführt von Condor, hat mit dazu beigetragen, dass das Passagieraufkommen auf der Strecke im Vergleich zum Vorjahr nochmal um rund 8,5 Prozent gesteigert wurde.

Ergänzende Flüge von Trade Air führten gemeinsam mit dem Angebot von Wizz Air annähernd zu einer Verdopplung des Passagieraufkommens auf der Route von und nach Pristina. Die vergleichsweise neue Strecke nach Istanbul erzielte mit fast 14.500 Reisenden ebenfalls ein erfreuliches Aufkommen.