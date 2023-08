Möglicher Zusammenschluss von Delta Air Lines und Northwest Airlines

Die Fusion der beiden Majors Delta Air Lines und Northwest Airlines ist wohl demnächst Tatsache: Piloten der Northwest prüfen die Details des angebotenen Deals.

Mit diesem Zusammenschluss entstünde die grösste zivile Fluggesellschaft der Welt. Analysten gehen davon aus, dass die Northwest von Delta Air Lines aufgekauft wird. Das könnte sie US$ 5-6 Milliarden kosten. Einerseits sind solche Fusionen notwendig, um die unbeständige Lage in der Luftfahrtindustrie zu stabilisieren. Gleichzeitig besteht für den Kunden das Risiko einer kurzfristigen Erhöhung der Preise. Dennoch scheinen solche Massnahmen in Zeiten der Rezession und der hohen Treibstoffpreise unumgänglich. Die Piloten und das Kabinenpersonal der Northwest erklärten ihre Zustimmung zum Vertrag unter der Voraussetzung, dass jeder Mitarbeiter einen Anteil an der neuen Airline und eine gesicherte Anstellung erhalte. Doch Northwest steht noch in der Schuld bei Delta Air Lines; diese hatte eine Übernahme der Gesellschaft durch US Airways im letzten Jahr verhindern können. Die Northwest-Aktien schlossen minus 45 Cents bei US$ 18, Delta fiel um 19 Cents ebenfalls auf US$18.