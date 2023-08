Piloten werden sich nicht einig

Die Pilotengewerkschaft von Delta Airlines informierte das Management, dass sie sich bezüglich Senjorität mit den Northwest Piloten nicht einigen können.

Im Brief wird nicht explizit von der Piloten Gewerkschaft der Northwest Airline gesprochen, es ist jedoch allen klar, dass es sich nur um die Gespräche mit den Piloten der Northwest handeln kann. Im Brief erläutert Lee Moak, Präsident der Piloten Union von Delta Airlines, die Problematik bei den Verhandlungen über die Pilotenrangfolge der beiden Pilotengrppen. Beide Seiten sehen sich besorgt um die Arbeitsplatzsicherheit bei einem möglichen Zusammenschluss von Delta und Northwest. Beide Parteien können sich nicht einig werden, wie eine gemeinsame Senjoritätsliste aussehen könnte, jede Seite der beiden Pilotenverbände sieht in einem Zusammenschluss der beiden Fluggesellschaften lediglich die aufkommenden Probleme. Lee Moak bedauert den negativen Bescheid an die Geschäftsleitung von Delta Airlines. Wir bleiben gespannt wie es bei den Fusionsträumen weiter geht.