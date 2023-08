Delta-Northwest Fusionierung abgeschlossen

Delta Air Lines gab gestern den Abschluss der Übernahme der Northwest Airlines bekannt.

Mit dem Zusammenschluss der beiden Airlines entsteht die weltgrösste Fluggesellschaft mit über 800 Flugzeugen und einem jährlichen Einkommen von mehr als US$ 35 Milliarden. Delta erwartet sich daraus eine grössere Flexibilität angesichts der wirtschaftlichen Herausforderungen. Das Justizdepartement kam nach einer sechsmonatigen Untersuchung zum Ergebnis, dass die neue Airline keinen negativen Einfluss auf den Wettbewerb haben werde. Bislang hatte das Departement Fusionierungen zwischen amerikanischen Airlines stets abgelehnt, so 2001 als United Airlines die damalige US Air übernehmen wollte oder als Northwest die Kontrolle über Continental Airlines erlangen wollte.