Northwest zuversichtlich

Northwest Airlines sind sicher, bei einem Ölpreis von US$100 pro Barrel schwarze Zahlen schreiben zu können.

Doug Steenland, CEO der Northwest zeigte sich zuversichtlich, dass die Airline bei dem momentanen Stand der Ölpreise auch in Zukunft über genug Liquidität verfügen wird, um ihren Betrieb fortzusetzen. Dennoch sei man nicht unbesorgt, was die derzeitige Finanzkrise und ihre Auswirkungen betreffe. Northwest ist gerade dabei, von Delta übernommen zu werden, der Prozess sollte bis Ende Jahr abgeschlossen sein.