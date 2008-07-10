Auch Northwest Airlines muss abbauen

Der Geschäftsführer von Northwest äusserte sich im Juni vor einem US Abgeordnetenausschuss bereits besorgt über die hohen Treibstoffpreise, jetzt muss auch Northwest Stellen streichen.

Die Airline aus Eagen, Minnesota muss 2500 Stellen abbauen und im vierten Quartal 8,5 bis 9,5 Prozent ihrer nationalen und internationalen Routen einschränken. Die Stellen sollen laut Geschäftsleitung möglichst sozial abgebaut werden. Neben dem Abbau gibt die Airline auch verschiedene Preiserhöhungen bekannt, damit die Einnahmeseite die hohen Treibstoffpreise teilweise ausgleichen kann.