Lufthansa will schlanker werden

Alle Fluggesellschaften müssen sich momentan schlank sparen, auch Lufthansa arbeitet an effizienteren Arbeitsprozessen.

Lufthansa will in den kommenden zwei Jahren rund 15 Prozent ihrer Angestellten in der Verwaltung einsparen. Kürzlich kommunizierte Lufthansa das Sparprogramm „Climb 2011“ hier will die Fluggesellschaft bis 2011 beim Passagierdienst um eine Milliarde Euro schlanker werden. Dieses Ziel will Lufthansa möglichst sozialverträglich erreichen. Heute bestätigte Lufthansa einen Zeitungsbericht, der von einer weiteren Sparübung in der Verwaltung zu berichten wusste. Die Lufthansa will in den kommenden Jahren ihre Personalkosten in dem Verwaltungsbereich um 15 Prozent verkleinern, wie dies geschehen soll, wurde nur wage angedeutet. Die Verantwortlichen wollen aber auch hier Personalabbau über Kündigungen vermeiden. Normalerweise lassen sich solche Vorgaben über normale Fluktuationen erreichen. Das Problem liegt mehr daran, dass die gleiche Arbeit auf weniger Mitarbeiter verteilt werden muss, hier sind die Führungskräfte gefordert, die effizientere Arbeitsabläufe ausarbeiten müssen, damit die Mitarbeiter nicht unter permanenter Überlastung leiden müssen.