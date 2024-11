Lufthansa Group bietet über 300 Ziele im Sommer

Lufthansa Airbus A320 (Foto: Lufthansa)

Die Lufthansa Group hat erste Details zum neuen Sommerflugplan 2025 vorgestellt. Die Flüge sind bereits bei der jeweiligen Airline buchbar.

Für den kommenden Sommerflugplan gibt es eine Reihe von neuen Interkontinental- und Europa-Zielen für Lufthansa Airlines, Discover Airlines, Austrian Airlines, Swiss International Air Lines und Edelweiss. Der Überblick:

Neu mit Lufthansa Airlines ab Frankfurt nach

– Bydgoszcz (Polen)

Neu mit Discover Airlines ab Frankfurt nach

– Ålesund (Norwegen)

Neu mit Discover Airlines ab München nach

– Windhoek (Namibia)

– Calgary (Kanada)

– Orlando (USA)

– Bodø (Norwegen)

Neu mit Austrian Airlines ab Wien nach

– Edinburgh (Schottland)

– Sylt

– Burgas (Bulgarien)

– Harstad-Narvik (Norwegen/Lofoten)

Neu mit Swiss International Air Lines ab Zürich nach

– Niš (Serbien)

– Montpellier (Frankreich)

– Heringsdorf

Neu mit Edelweiss ab Zürich nach

– Halifax (Kanada)

– Seattle (USA)

– Calvi (Frankreich)

– Terceira (Portugal/Azoren)

Damit bieten die Airlines der Lufthansa Group ihren Gästen über ihre Drehkreuze in Deutschland, der Schweiz, Österreich und Belgien über 12.000 wöchentliche Verbindungen zu über 300 Destinationen in mehr als 100 Länder an.

Gute Nachrichten auch für alle Airbus A380-Fans: Das weltweit größte Passagierflugzeug startet kommenden Sommer ab München wieder nach Boston, New York (JFK), Washington, Los Angeles (alle USA) und Delhi (Indien).

Lufthansa Group