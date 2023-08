Lion Air will Boeing 787 Dreamliner kaufen

Die Low Cost Airline aus Indonesien hat bei Boeing eine Kaufabsichtserklärung für fünf Boeing 787 Dreamliner im Wert von rund 967 Millionen US Dollar unterzeichnet.

Mit den modernen Langstreckenjets will Lion Air eine neue Premium Fluggesellschaft aufbauen. Batik Air soll ab März 2013 auf internationalen Strecken nach Australien und Asien eingesetzt werden und wird anfangs mit Boeing 737-800 fliegen, bis die neuen Boeing 787 zur Verfügung stehen werden. Lion Air zählt zu den besten Boeing Kunden und hat während der Singapore Airshow 201 737 MAX und 29 weitere 737-900ER für ihre schnell wachsende Flotte in Auftrag gegeben. Gemessen am Listenpreiswert von mehr als 22 Milliarden US Dollar war dies bislang der größte Einzelauftrag in der Geschichte Boeings.