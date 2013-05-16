Southwest wird Erstkunde der Boeing 737 MAX 7

Boeing hat zusammen mit Southwest Airlines die Boeing 737 MAX 7 lanciert, dabei handelt es sich um die kleinste Boeing 737 in der MAX Familie.

Bei der Lancierung der dritten MAX Variante hat der grösste Low Cost Carrier und Launch Customer für das Boeing 737 MAX Programm dreissig Boeing 737NG in einen Auftrag über dreissig Boeing 737 MAX 7 gewandelt. Die Boeing 737 MAX 7 soll ab dem Jahr 2019 an Southwest Airlines ausgeliefert werden. Die Boeing 737 MAX 7 wird bei gleicher Nutzlast wie die Boeing 737-700 eine Reichweitensteigerung von rund 400 Nautischen Meilen (740 km) haben. Als Erstkunde beim Boeing 737 MAX Programm kann Southwest Airlines ihre ersten Boeing 737 MAX 8 voraussichtlich im Jahr 2017 einflotten. Die Airline aus Dallas hat 180 Boeing 737 MAX in den Bestellbüchern von Boeing. Boeing hat mittlerweile mehr als 1.300 Bestellungen für die 737 MAX in den Auftragsbüchern.