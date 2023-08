Lion Air unterschreibt Boeing 737 MAX Auftrag

Zur Eröffnung der Singapore Airshow 2012 brachte Boeing den größten zivilen Einzelauftrag seiner Geschichte ins Trockene, die indonesische Lion Air unterschreibt bei Boeing den Auftrag über 201 737 MAX und 29 737-900ER.

Nach Aussagen von Boeing und Lion Air hat der Auftrag nach den aktuellen Listenpreisen einen Wert von 22,4 Milliarden US Dollar. Die Kaufabsichtserklärung wurde durch die beiden Unternehmen im Beisein des US Präsidenten Barack Obama im November bekannt gegeben. Der Low Cost Carrier aus Indonesien ist mit dieser historischen Bestellung zugleich Erstkunde der 737-9 MAX geworden. Als Rusdi Kirana, Gründer und Geschäftsführer von Lion Air, vor gut 10 Jahren Flugzeuge für seine neue Fluggesellschaft kaufen wollte, wurde der Jungunternehmer von allen grossen Flugzeugherstellern zurückgewiesen, der New Comer aus Indonesien musste mit alten russischen Maschinen an den Start gehen und arbeitet sich über die letzten zehn Jahre zum Branchenliebling hinauf.