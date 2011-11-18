Aviation Capital Group kauft Boeing 737 MAX

Boeing kann einen weiteren Grossauftrag für die neue Boeing 737 MAX Familie vermelden, der Flugzeugfinanzierer Aviation Capital Group (ACG) unterzeichnet eine Kaufabsichtserklärung für 35 Boeing 737 MAX.

Neben dieser Kaufabsichtserklärung unterzeichnet ACG auch einen Festauftrag für weitere zwanzig Boeing 737-800 der neusten Generation. Der neue Auftrag mit Kaufabsichtserklärung entspricht einem Marktwert von rund 4,4 Milliarden US Dollar. Die Flugzeugleasing Gesellschaft Aviation Capital Group hat mehr als 240 Verkehrsflugzeuge in ihrem Portfolio.