Turkish Airlines kauft weitere Boeing 737

Turkish Airlines hat bei Boeing zwanzig Boeing 737-800 sowie fünfzehn Boeing 737-900ER bestellt.

Zwei Boeing 737-800 und zwei Boeing 737-900ER werden bereits Ende Jahr bei Turkish Airlines erwartet, die restlichen Jets dieser Bestellung sollen bis Ende 2015 ausgeliefert sein. Turkish Airlines wird bei der 737-900ER durch PATS Aircraft Systems Zusatztanks einbauen lassen, um die Reichweite zu erhöhen. Die Boeing 737 werden für eine weitere Flottenexpansion benötigt.