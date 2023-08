Jazeera reduziert Netzwerk

Jazeera Airways will ihr Streckennetz restrukturieren um Kosten zu sparen.

Die Airline gab heute bekannt, sie werde ihr Angebot weiter kürzen und an den saisonalen und aktuellen Marktverhältnisse anpassen. Am 13. Dezember 2009 hat sie bereits die Route Kuwait – Hurghada bis zum 2. Juli 2010 eingestellt. Die Strecke soll künftig nur noch im Sommer beflogen werden, mit Ausnahme einiger Flüge, die speziell an den Feiertagwochenenden im Frühjahr 2010 angeboten werden. Ab dem 3. Januar 2010 fliegt die Airline via Bahrain nach Sana`a. Ausserdem werden dann die Verbindungen Kuwait - Tehran und Dubai – Bahrain eingestellt. Die Lancierung der Strecke Kuwait – Latakia, die für den 15. Dezember 2010 angesetzt war, wurde verschoben.