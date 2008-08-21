FlusiFix

Unser FSIM Autor Sebastian Homann hat einen spannenden Bericht über ein Flightsim-Tool geschrieben, das selbst eingefleischte Flightsimmer beeindrucken dürfte! Viel Spass beim Lesen, wünscht euch das FliegerWeb-Team!!

Bereits am 22. Juni 1999 veröffentlichte Wolfgang Picheta die erste Version seiner im Internet gratis zu Verfügung gestellten Software FlusiFix. Der FlusiFix ist dazu gedacht, Fehler, welche im Microsoft Flightsimulator entstehen, schnell und ohne großen Aufwand zu beseitigen. Die sogenannten „Configuration- Files“ werden verändert und lassen sich den Bedürfnissen eines jeden Flightsimulator Piloten anpassen. FlusiFix ändert problemlos die Dateien des Simulators ab und die lästigen Tippfehler und Verluste verschiedenster, für den Simulator wichtiger Dateien, gehören mit dieser Software der Vergangenheit an und garantieren ein exklusives Flugerlebnis. Der FlusiFix ist sowohl für den Flightsimulator 9 als auch für den Flighsimulator X erhältlich und kann unter folgender Adresse herunter geladen werden:

http://www.wolfgang-picheta.de/

FlusiFix: FS-9 (Screenshot: Sebastian Homann)

FlusiFix: FS-9 (Screenshot: Sebastian Homann)

FlusiFix: FS-9 (Screenshot: Sebastian Homann)

FlusiFix: FS-X (Screenshot: Sebastian Homann)

FlusiFix: FS-X (Screenshot: Sebastian Homann)

FlusiFix: FS-X (Screenshot: Sebastian Homann)

Da es ständig Updates mit neuen und verbesserten Möglichkeiten gibt, lohnt es sich, regelmäßig die Seite zu besuchen und sich gegebenenfalls die neuste Version jeweils herunter zuladen.

Falls Fragen bezüglich des FlusiFix aufkommen sollten, so gibt es ein extra FlusiFix- Forum

(Link: http://www.board-4you.de/v56/boards/57/portal.php ) in welches man diese schreiben kann und normalerweise auch schnell Antwort bekommt.

FlusiFix: Forum (Screenshot: Sebastian Homann)

Mein Tipp für Flightsimmer, die das Erste mal mit dem FlusiFix arbeiten ist, sich das Programm erstmal in Ruhe anzuschauen, die Bedeutung der einzelnen Möglichkeiten zu verstehen und dann einfach anfangen aus zu probieren. Falls man sich total verschätzen sollte und einen Wert eventuell zu hoch oder zu niedrig gesetzt hat, so ist dies kein Problem, da man alles wieder auf die Standardeinstellungen zurücksetzten kann. Mein Fazit zum FlusiFix fällt sehr positiv aus. Er ist eine Bereicherung für jeden Flightsimmer und bringt viele neue und nützliche Möglichkeiten mit sich, welche das Herz eines jeden Flightsimmers höher schlagen lassen.

Vielen Dank unserem FSIM Autoren Sebastian Homann!