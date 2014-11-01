Airbus A320

Airbus A320, Herstellerland: Konsortium aus Europa Das zweistrahlige Verkehrsflugzeug bildet den Grundstein der Airbus Flugzeugfamilie für die Kurz- und Mittelstrecke. Mit dem A320 und seinem Fly by Wire Steuerungssystem revolutionierte Airbus den Markt für Linienflugzeuge. Spannweite: 34,1 m, Länge: 37,57 m, Startgewicht: 73.500 kg.

Mit dem Airbus A320 begann die Erfolgsstory von Airbus Industries im Segment der Kurz- und Mittelstreckenflugzeuge. Mit dem A320 führte Airbus erstmals ein Fly-by-Wire Steuerungssystem bei zivilen Verkehrsmaschinen ein. Die ganze Flug-Envelope wurde in die Bordcomputersysteme einprogrammiert. Durch diese Kontrollsysteme ist es praktisch nicht mehr möglich, in einen ungewollten, gefährlichen Flugzustand zu geraten. Der Airbus A320 startete am 22. Februar 1987 in Toulouse zu seinem Jungfernflug. Die Maschine mit dem Kennzeichen F-WWAI war mit zwei CFM 56 Triebwerken ausgerüstet. Der erste A320 wurde 1988 an Air France geliefert, die Maschine befördert normalerweise in einer Zweiklassenbestuhlung etwa 150 Passagiere. Die A320 ist zusammen mit der Boeing 737 eines der beliebtesten Verkehrsflugzeuge am Markt und bildet den Grundstein für die Airbus Familie, bestehend aus A321, A319 und A318. Bis heute wurden mehr als 10.000 Airbus Flugzeuge aus der A320 Familie fabriziert.

Airbus A320 Swiss International Air Lines (Foto: Swiss International Air Lines)

Technsiche Daten Airbus A320-200

Hersteller: EADS, Airbus Industries

Antrieb Option 1: CFM International, 2 x CFMI CFM56-5A

Schubkraft: 2 x 25'000 bis 26'500 lb

Antrieb Option 2: 2 x IAE V2500-A5

Schubkraft: 2 x 25'000 bis 26'500 lb

Besatzung: 2 Piloten, Kabinenbesatzung 4 bis 6

Anzahl Passagiere 1 Klasse: 180

Anzahl Passagiere 2 Klassen: 150

Erstflug: 22. Februar 1987

MTOM: Maximum Design Takeoff Mass, MLM: Maximum Design Landing Mass, DOM: Dry Operating Mass, MZFM: Maximum Design Zero Fuel Mass