Duo-Discus

Schempp-Hirth: Duo Discus Der Duo-Discus ist einer der beliebtesten Doppelsitzersegelflugzeuge seiner Zeit. Sein komfortables Handling macht ihn bei den Piloten sehr beliebt. Er ist deshalb bei Segelflugwettbewerben in der Doppelsitzerklasse nicht mehr wegzudenken. Spannweite: 20 m, Länge: 8,62 m, Gleitzahl: 45 bei 105 km/h

Der Duo-Discus ist als Hochleistungsdoppelsitzer von Schempp-Hirth entwickelt und gebaut worden. Segelflugwettbewerbe in der Doppelsitzerklasse werden fast ausschliesslich von ihm bestimmt. Er zeichnet sich durch hervorragendes Handling aus und wird von deshalb gerne geflogen. Der Tragflügel ist vierteilig und hat ein starres Profil. Charakteristisch sind seine negative Pfeilung der Tragflächen. Die Aussenflügel jedoch, sind nach hinten gepfeilt und zweifach nach oben gebogen. Die einteilige Haube wird nach der Seite geklappt. Das einziehbare Hauptrad ist mit einer hydraulischen Scheibenbremse ausgestattet. Der Duo-Discus ist das Nachfolgemodell des Janus. Mittlerweile ist der Duo-Discus zum Duo-Discus X weiterentwickelt worden. Bei diesem wird das Hauptrad weiter ausgefahren, ausserdem hat er Winglets, zur Verbesserung der Langsamflugeigenschaften im Kurvenflug, und zusätzliche Bremsklappen an der Hinterkante des Tragflügels. Diese sind mit den normalen Bremsklappen kombiniert und erlauben neben einem steileren Anflugwinkel, auch eine geringere Anfluggeschwindigkeit. Das maximale Fluggewicht des Duo-Discus X ist jetzt auf 750 kg erhöht worden. Inzwischen baut Schempp-Hirth zusätzlich zum Duo-Discus X noch den Duo-Discus XL, welcher einen längeren Rumpf besitzt. Sowohl der vordere Pilot, als auch der hintere Pilot haben deshalb mehr Platz und Komfort im Cockpit. Der Hersteller ermöglicht auf diese Weise auch grösseren Piloten das Fliegen mit diesem Muster.

Duo-Discus (Archiv: Johannes Klaiber)

Technische Daten: Duo Discus

Hersteller: Schempp-Hirth

Verwendung: Hochleistungsdoppelsitzer

Klasse: Doppelsitzerklasse

Anzahl Sitzplätze: 2

Erstflug: 1993