Airbus A318

Airbus A318, Land: Konsortium aus Europa Der Airbus A318 ist der kleinste Spross der erfolgreichen Airbus A320 Familie. Die Maschine füllt bei den grossen Airlines die Lücke gegen unten auf die kleineren Kurzstreckenflugzeuge. Spannweite: 34,1 m, Länge: 31,4 m, Startmasse: 59 Tonnen.

Der Airbus A318 ist der jüngste Spross in der Airbus A320 Produktfamilie und rundet das Sitzplatzangebot der A320 Baureihe nach unten auf normalerweise 107 Plätze ab. Mit dem A318 steigt Airbus als erster Anbieter mit einem Kurz- und Mittelstreckenflugzeug in das klassische Regionalsegment bis etwa 120 Sitzplätze ein. 1998 kündete der europäische Hersteller, auf der Luftfahrtmesse in Farnborough, die Entwicklung des A318 an. Am 15. Januar 2002 hob der Prototyp zu seinem Jungfernflug ab. Im Juli 2003 konnte Erstkunde Frontier Airlines den ersten A318 in Betrieb nehmen. Der A318 ist um 4,5 Rahmenteile kürzer als der nächst grössere Airbus A319. In einer typischen Zweiklassen-Konfiguration bietet der A318 Platz für 107 Passagiere. Die Auslegung mit nur einer Klasse ermöglicht bis zu 124 Sitzplätze. Technisch ist der Jet praktisch mit dem Rest der A320 Serie identisch. Das bedeutet, dass die gesamte Flotte mit einer Pilotenberechtigung geflogen werden kann. Das technische Personal ist in der Lage alle Familienmitglieder unter einer Lizenz zu warten, dies führt bei den Betreibern zu erheblichen Kosteneinsparungen.

Airbus A318 (Foto: Airbus SAS)

Technische Daten: Airbus A318-100

Hersteller: EADS, Airbus Industries

Antrieb Variante 1: CFM International, 2 x CFM56-5B/P

Schubkraft: 2 x 21.600 lb bis 23.300 lb

Antrieb Variante 2: 2 x P&W PW6000

Schubkraft: 2 x 22.100 lb bis 23.800 lb

Besatzung: 2 Piloten, Kabinenbesatzung 3 bis 4

Anzahl Passagiere: 107

Erstflug: 15. Januar 2002

Länge: 31,44 m Spannweite: 34,1 m Höhe: 12,56 m Flügelfläche: 122,6 m² Kabinendurchmesser: 3,7 m Maximales Startgewicht (MTOM): 59.000 kg Maximales Ladegewicht (MLM): 56.000 kg Leergewicht (DOM): 39.470 kg Maximale Nutzlast (Max Payload): 13.340 kg Treibstoffkapazität Standard: 23.860 Liter Normale Fluggeschwindigkeit: 0,78 Mach (828 km/h) Maximale Geschwindigkeit: 0,82 Mach (870 km/h) Maximale Reiseflughöhe: 39.000 Fuss Kürzeste Startrollstrecke: 1355 m Kürzeste Landerollstrecke: 1356 m Reichweite mit 107 Passagieren: 2750 km

MTOM: Maximum Design Takeoff Mass, MLM: Maximum Design Landing Mass, DOM: Dry Operating Mass, MZFM: Maximum Design Zero Fuel Mass