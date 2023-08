JAL will Löhne kürzen und Boni streichen

Japan Airline plant die Kürzung der Löhne ihrer Angestellten um fünf Prozent ab April 2010 und will ausserdem die Bonuszahlungen für dieses Jahr streichen.

Die Lohnkürzungen stellen eine erste detaillierte Restrukturierungsmassnahme der JAL dar, seit diese im Januar Konkurs angemeldet hat, und wurden unter der Aufsicht der staatlich unterstützten Enterprise Turnaround Initiative Corp. of Japan entwickelt. Der Vorschlag wurde acht Gewerkschaften vorgestellt und soll per April 2010 umgesetzt werden. Japan Airlines will damit eine Reduktion der Personalkosten von insgesamt US$332,8 Millionen erzielen. Von den Kürzungen sollen alle Angestellten der Japan Airlines International gleichermassen betroffen sein. Die Airline soll auch die Anwendung ähnlicher Massnahmen für die anderen Gruppenfirmen prüfen.