Herbstferienwelle am Flughafen Weeze

Flughafen Weeze (Foto: Flughafen Weeze)

Der Flughafen Weeze erwartet währen den zweiwöchigen Herbstferien rund 100.000 Passagiere, dabei werden gut 550 Flüge abgefertigt.

Seit dem 29. September 2023 ist der Airport Weeze für zwei Wochen wieder fest in der Hand von Urlaubern. Während der NRW-Herbstferien rechnet der Flughafen auf den insgesamt 554 Flügen von und nach Weeze mit knapp 100.000 Passagieren. Das ist ein deutliches Plus im Vergleich zum Vorjahr: Damals waren es in den Ferien 380 Flüge und 60.000 Passagiere. Und auch das Vor-Corona-Jahr 2019 wird deutlich übertroffen, damals zählte der Airport Weeze knapp 67.000 Fluggäste. 30 Ziele werden in den Herbstferien angeflogen.

„Das Passagierwachstum bekommt in den Herbstferien einen weiteren, deutlichen Impuls – unser Airport ist weiterhin im Aufwind. Die Flughafen-Teams sind startklar für die Ferienwochen. Mit langen Wartezeiten ist in Weeze nicht zu rechnen – weder beim Start in die Ferien noch am Kofferband bei der Rückkehr“, sagt Dr. Sebastian Papst, Geschäftsführer am Airport Weeze.

Die Auslastung der Flugverbindungen in Weeze sei generell gut. Das liege auch daran, dass günstige Flüge in wirtschaftlich anspruchsvollen Zeiten besonders gefragt sind.

„Passagiere, die vor der kalten Jahreszeit noch Sommersonne tanken wollen, fliegen bevorzugt auf die spanischen Inseln oder zu den Festlandküsten“, sagt Dr. Papst. Italien mit Mailand, Bari oder Ancona ist ebenfalls populär. Ein neues Ziel ab Weeze, der Flughafen Oviedo in der Region Asturien an der spanischen Atlantikküste, zählt auch im Herbst zu den gefragten Urlaubsdestinationen.