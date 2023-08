China Eastern kauft weitere Airbus Jets

China Eastern hat den Kauf von fünfzehn Airbus A330 Langstreckenjets bekannt gegeben, zudem wird die Airline fünf Airbus A340-300 an Airbus zurückgeben.

Diese Meldung erhärtet die Gründe für die Abbestellung der Boeing 787, die Airbus A330 Jets werden durch den europäischen Flugzeughersteller bereits zwischen 2013 und 2015 an China Eastern ausgeliefert. Die Airline beziffert den Wert des Auftrages mit 2,53 Milliarden US Dollar. Die A340-300 sind im Betrieb teurer als die A330, daher hat China Eastern die Rückgabe dieser vierstrahligen Jets in den neuen Vertrag eingehandelt. In der Pflichtmeldung hat China Eastern keine Angaben zur Triebwerkwahl angegeben, ihre zwanzig Airbus A330 Maschinen sind jedoch mit dem Trent 700 von Rolls Royce ausgerüstet.