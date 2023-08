China Eastern vor Airbus Grossauftrag

China Eastern will zwischen 2012 und 2015 fünfzig neue Airbus A320 Verkehrsflugzeuge in ihre Flotte integrieren.

Der Carrier mit Hauptsitz in Shanghai hat diese Kaufabsicht an der Börse Hongkongs bekannt gemacht. Der Auftragswert entspricht einem Marktwert von rund 3,22 Milliarden US Dollar. China Eastern befindet sich laut Konzernaussagen bereits in Verkaufsverhandlungen mit dem europäischen Flugzeugbauer. China Eastern ist eine der grössten Fluggesellschaften Chinas und betreibt eine gemischte Flotte von rund 245 Maschinen, bei der Gesellschaft sind mehr als 45.000 Mitarbeiter beschäftigt.