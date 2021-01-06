Qatar kann wieder direkter fliegen

Qatar Airways Boeing 777-300ER (Foto: Qatar Airways)

Ein schwelender Streit zwischen Saudi-Arabien den Vereinigten Arabischen Emirate und Katar konnte beigelegt werden, Qatar Airways muss keine Umwege mehr fliegen.

Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate bezichtigten den reichen Golfstaat Katar der Beihilfe von islamistischen Terroristen und kritisierten dabei auch die Nähe von Katar zu der Regierung im Iran. Dieser Streit konnte nun durch die Vermittlung von Kuwait gelöst werden. Qatar Airways kann nun wieder über den Luftraum von Saudi-Arabien fliegen und ist nicht mehr dazu angehalten auf engen Korridoren und weiten Umwegen von ihrem Drehkreuz Doha aus zu verkehren.