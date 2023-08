China Eastern mit Gewinnsprung

China Eastern Airlines konnte im ersten Quartal 2011 den Gewinn um 32 Prozent auf 155 Millionen US Dollar steigern.

Der Umsatz stieg in den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres um 17 Prozent auf 2,8 Milliarden US Dollar. Im vergangenen Geschäftsjahr konnte China Eastern bei einem Umsatz von 11 Milliarden US Dollar einen Nettogewinn von 761 Millionen US Dollar erwirtschaften. Im 2010 transportierte die Fluggesellschaft aus Schanghai 65 Millionen Passagiere, was einem Anstieg von 47 Prozent entspricht.