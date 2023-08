Mit dem Airbus A380 nach Shanghai

Emirates Airline hat ein weiteres Airbus A380 Ziel bekannt gegeben. Ab Ende April soll Schanghai als dritte Destination in China mit dem Superjumbo bedient werden.

Ab dem 27. April 2011 wird ein A380 von Emirates dreimal wöchentlich von Dubai in die chinesische Wirtschaftsmetropole Shanghai fliegen. Unter der Flugnummer EK302 wird der Flug jeweils mittwochs, freitags und sonntags um 03 Uhr 10 Ortszeit in Dubai starten und um 15.30 Ortszeit in Shanghai landen. Der Rückflug EK303 wird Shanghai um 23:30 Lokalzeit verlassen und in Dubai um 04:30 Ortszeit wieder landen. Emirates fliegt mit dem A380 bereits nach Peking und Hongkong.