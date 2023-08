Emirates A380 fliegt Shanghai an

Seit dem 27. April 2011 verkehrt ein A380 von Emirates dreimal wöchentlich von Dubai in die chinesische Wirtschaftsmetropole Shanghai.

Seit dem 27. April 2011 verkehrt ein A380 Superjumbo von Emirates dreimal wöchentlich von Dubai in die chinesische Wirtschaftsmetropole Shanghai.