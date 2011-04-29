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Emirates A380 fliegt Shanghai an

29.04.2011 BGRO
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Seit dem 27. April 2011 verkehrt ein A380 von Emirates dreimal wöchentlich von Dubai in die chinesische Wirtschaftsmetropole Shanghai.

CR Airbus, Airbus A380 Emirates Airline

Seit dem 27. April 2011 verkehrt ein A380 Superjumbo von Emirates dreimal wöchentlich von Dubai in die chinesische Wirtschaftsmetropole Shanghai.

 
Mit Shanghai bedient Emirates neben Peking und Hongkong die dritte Destination in China mit dem A380. Unter der Flugnummer EK302 wird der Flug jeweils mittwochs, freitags und sonntags um 03 Uhr 10 Ortszeit in Dubai starten und um 15.30 Ortszeit auf dem Shanghai Pudong International Airport landen. Der Rückflug EK303 wird Shanghai um 23:30 Lokalzeit verlassen und in Dubai um 04:30 Ortszeit wieder landen.
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