Flughafen Erfurt-Weimar mit neuen Reisezielen

Flughafen Erfurt-Weimar (Foto: Flughafen Erfurt-Weimar)

In den Morgenstunden vom 15. April wurden am Flughafen Erfurt-Weimar die Gäste des Dresdner Reiseveranstalters momento by SZ-Reisen mit einem Glas Sekt in das sonnige Neapel verabschiedet.

Von dort aus erreichen die Urlauber mit ihrem voll besetzten Flugzeug der Airline Smartwings die beliebten Urlaubsregionen Ischia und die Amalfiküste. Neapel ist nicht das einzige Ziel, das momento ab Erfurt in diesem Jahr anbieten wird.

Schon am 1. Mai 2024 wird mit Santorin eine der beliebtesten griechischen Inseln angeboten, bevor am 3. Juni 2024 mit Sardinen das dritte Ziel angeflogen wird.

Aufgrund der hohen Nachfrage nach exklusiven Sonderreisen wird das Angebot im Herbst mit zwei Zusatzflügen nach Zypern und Madeira ab dem Flughafen Erfurt-Weimar nochmals erweitert.

„Wir freuen uns, Ihnen im Herbst 2024 eine exklusive Vielfalt präsentieren zu können. Wir starten diesen Herbst gleich zu zwei attraktiven Zielen direkt ab Erfurt: nach Zypern und auf die wunderschöne und beliebte Blumeninsel im Atlantik – nach Madeira.“ so Axel Schmidt, Geschäftsführer von SZ-Reisen. Weiter führt er aus, dass beide Destinationen zum Reisezeitraum eines gemeinsam haben: beste klimatische Bedingungen, Top Hotels und eine Mischung aus Erlebnis & Entspannung.

Mit momento by SZ Reisen konnte ein weiterer renommierter Sonderreiseveranstalter für den Flughafen Erfurt-Weimar gewonnen werden, der das Urlaubsangebot ab Erfurt mit attraktiven Zielen erweitert.

