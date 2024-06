Mit AEGEAN von Erfurt Weimar nach Kreta

Mit AEGEAN Airlines hat am 20. Juni 2024 ab dem Flughafen Erfurt Weimar eine weitere Fluggesellschaft das beliebte Ziel Kreta in den Sommerflugplan aufgenommen.

Pünktlich zum Beginn der Thüringer Sommerferien verbindet AEGEAN Airlines Erfurt mit Heraklion, dem größten Flughafen auf der beliebten griechischen Insel. Das Ziel wird bis zum 17.10.2024 immer am Donnerstag ab Erfurt angeflogen.

Wir freuen uns, dass wir mit AEGEAN Airlines eine neue Fluggesellschaft am Flughafen Erfurt-Weimar begrüßen können. Damit wird Kreta noch besser an Thüringen angebunden und auch die Vielfalt an Airlines und Flugtagen hat sich für die Reisenden erhöht