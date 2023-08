Rolls Royce mit Grossauftrag aus China

China Eastern hat für ihre Airbus A330 Maschinen das Rolls Royce Trent 700 gewählt.

Die chinesische Fluggesellschaft China Eastern bestellte bei Rolls-Royce die Triebwerke für sechzehn Airbus A330 Maschinen. Der Auftrag entspricht einem Marktwert von 1,2 Milliarden US Dollar (860 Millionen Euro). China Eastern hat die Airbus A330 Flugzeuge bereits im Dezember 2009 in Auftrag gegeben, jedoch noch nicht bekanntgegeben, mit welchem Triebwerk die Maschinen angetrieben werden. Der britische Premier David Cameron begann am Dienstag einen Staatsbesuch in China und hofft auf zahlreiche weitere Aufträge zwischen chinesischen und britischen Unternehmen.