airberlin mit verbesserter Auslastung

airberlin Boeing 737-800 (Foto: airberlin)

Im Mai 2015 sind insgesamt 2.843.258 Fluggäste mit airberlin geflogen. In Hinblick auf den Vorjahresmonat reduzierte sich kapazitätsbedingt die Passagieranzahl um 4,3 Prozent.

Im globalen Streckennetz der airberlin legten die Gäste im Mai 4,159 Milliarden Kilometer (RPK) zurück, was einem Rückgang von 5,3 Prozent gegenüber dem gleichen Ergebniszeitraum des Vorjahres entspricht.

Die Sitzplatzkilometer (ASK) reduzierten sich aufgrund punktueller Kapazitätsanpassungen um 7,4 Prozent auf 5,117 Milliarden. Eine besonders positive Entwicklung ist bei der Gesamtauslastung (RPK/ASK) zu verzeichnen, die sich um 1,8 Prozent auf 81,3 Prozent im Vergleich zu Mai 2014 erhöhte. Von Januar bis einschließlich Mai des Jahres 2015 stieg zudem die Auslastung um 0,6 Prozentpunkte auf insgesamt 82,3 Prozent. Die Passagieranzahl verringerte sich seit Beginn dieses Jahres um 3,3 Prozent auf insgesamt 11.011.919 Fluggäste im Vergleich zum Vorjahr.

Stefan Pichler, CEO airberlin group: "Der Mai steht ganz im Zeichen einer erhöhten Gesamtauslastung und zeigt, dass wir innerhalb unserer Neuausrichtung die richtigen Impulse setzen. Diesen positiven Trend wollen wir natürlich mit in die bevorstehende Urlaubssaison nehmen. airberlin ist dahingehend in allen Geschäftsfeldern gut aufgestellt."

Die zurückgelegten Passagierkilometer verringerten sich innerhalb der ersten fünf Monate des Jahres 2015 um geringe 1,1 Prozent auf 17,677 Milliarden (Vorjahr: 17,877 Milliarden). Bei den angebotenen Sitzplatzkilometer ist ein Rückgang um 1,9 Prozent auf 21,478 Milliarden zu verzeichnen (Vorjahr: 21,889 Milliarden). Insgesamt blickt airberlin im Monat Mai auf eine stabile Entwicklung zurück und fokussiert sich in den kommenden Monaten auf die konsequente Umsetzung ihrer Neuausrichtung.

Mai 2015

Fluggäste 2.843.258 (-4,3 %)

ASK in Mio. 5.117 (-7,4 %)

RPK in Mio. 4.159 (-5,3 %)

Auslastung in % 81,3 (+1,8 PP)

kumuliert 2015

Fluggäste 11.011.919 (-3,3 %)

ASK in Mio. 21.478 (-1,9 %)

RPK in Mio. 17.677 (-1,1 %)

Auslastung in % 82,3 (+0,6 PP)