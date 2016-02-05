airberlin mit deutlich besserer Auslastung

airberlin Airbus A321 (Foto: airberlin)

Zu Jahresbeginn erhöhte airberlin im Januar bei gleichzeitiger Kapazitätskonsolidierung ihre Auslastung im Vergleich zum Vorjahresmonat um signifikante 2,3 Prozentpunkte auf 80,6 Prozent.

Stefan Pichler, CEO airberlin: „Mit diesem gutem Auslastungswert knüpfen wir nahtlos an die fortlaufende Erhöhung der Auslastung in der zweiten Jahreshälfte 2015 an. Auch 2016 setzen wir alles daran, diesen positiven Trend fortzusetzen.“

In Folge der Kapazitätsreduzierung hat sich das weltweite Passagieraufkommen im Januar 2016 um 7,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat auf 1.569.175 Fluggäste verringert. Infolge dessen gingen auch die angebotenen Sitzplatzkilometer (ASK) um 10,2 Prozent auf 3,479 Milliarden zurück. Im ersten Monat des Jahres 2016 legten die airberlin Fluggäste 2,805 Milliarden Kilometer (RPK) im weltweiten Streckennetz der Airline zurück, ein Rückgang um 7,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat.

Januar 2016

Kapazität 2.152.376 (-8,4%)

Fluggäste 1.569.175 (-7,4%)

ASK in Mio. 3.479 (-10,2%)

RPK in Mio. 2.805 (-7,6%)

Auslastung in % 80,6 (+2,3 PP)

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