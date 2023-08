China Eastern bestellt Dreamliner ab

China Eastern Airlines hat bei Boeing ihre 24 in Auftrag gegebenen Boeing 787 Dreamliner abbestellt, als Grund gibt die Fluggesellschaft die lange Verzögerung und zu hohe Lieferzeiten an.

Anstelle der Dreamliner wird China Eastern dafür zwischen 2014 und 2016 fünfundvierzig Boeing 737 übernehmen. Der Listenpreis von 3,3 Milliarden US Dollar hält in etwa die Waage mit den abbestellten Boeing 787 Langstreckenjets. China Eastern hat die 24 Boeing 787 bereits 2005 in Auftrag gegeben.