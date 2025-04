Hahn erwartet über Ostern regen Verkehr

Flughafen Hahn (Foto: Flughafen Hahn)

Der Flughafen Hahn rechnet über die Osterferien mit regem Reiseverkehr, es werden rund 85.000 Passagiere erwartet.

Der Flughafen Hahn rechnet während der Osterferien in Rheinland-Pfalz mit einem erhöhten Reiseaufkommen. „Wir gehen davon aus, dass wir in diesem Zeitraum etwa 85.000 Passagiere zählen werden“, sagt Rüdiger Franke, Geschäftsführer TRIWO Hahn Airport. „Die Flugzeuge werden gut ausgelastet sein.“ Die Osterferien in Rheinland-Pfalz und im Saarland starten am 14. April. In Hessen haben sie bereits am 7. April begonnen.

„Urlaubs- und Ferienzeiten gehören zu den Stoßzeiten für einen Flughafen“, so Geschäftsführer Franke weiter. „Wir sind bestens auf die Reisewelle an Ostern vorbereitet.“

Der TRIWO Hahn Airport bietet im aktuellen Sommerflugplan 46 attraktive Warmwasser- und Urlaubsziele an. Neu sind unter anderem Bukarest, Rijeka in Kroatien, Reggio Calabria in Italien, das rumänische Sibiu (auch bekannt als Hermannstadt) sowie Teneriffa. Reisende können außerdem ab Hahn zu beliebten Urlaubszielen wie Palma de Mallorca, Barcelona, Ibiza oder Rom-Fiumicino abheben.

Für einen entspannten Reisestart empfehlen die Fluggesellschaften am Hahn allen Passagieren, zwei bis drei Stunden vor der geplanten Abflugzeit am Airport einzutreffen. So wird sichergestellt, dass genug Zeit für den Check-in bleibt (sollte dieser nicht bereits vorab online erfolgt sein) sowie für Gepäckaufgabe und Sicherheitskontrolle. Reisende werden außerdem gebeten, vorab die Gültigkeit ihrer Ausweisdokumente zu überprüfen und diese am Flughafen griffbereit zu halten.

Um die Wartezeiten an der Sicherheitskontrolle zu verkürzen, ist darauf zu achten, Flüssigkeiten und Cremes jeweils bis maximal 100 Milliliter pro Behältnis in einem durchsichtigen 1-Liter-Beutel zu verpacken. Der Beutel sowie technische Geräte sind dann separat auf das Band der Sicherheitskontrolle zu legen.

