Mit Wizz Air von Hahn nach Bukarest (Foto: Flughafen Hahn)

Ab dem 1. August 2025 verbindet Wizz Air den Flughafen Hahn mit der rumänischen Hauptstadt Bukarest.

Der Legende nach geht die Gründung der Metropole auf den Hirten Bucur zurück, dessen Name „Freude“ bedeutet. Bukarest lädt seine Besucher beispielsweise dazu ein, die wunderschöne Altstadt zu erkunden, den Triumphbogen zu bestaunen oder beim Schlendern durch die breiten und von Bäumen gesäumten Boulevards die Seele baumeln zu lassen. Wizz Air führt die Flüge Hahn-Bukarest montags, mittwochs und freitags durch.

Ab dem 2. August 2025 verbindet die Fluggesellschaft den Flughafen Hahn außerdem zweimal pro Woche mit Sibiu, auch bekannt als Hermannstadt. Gelegen im geografischen Herzen Rumäniens lockt Sibiu als Kulturstadt insbesondere mit seinen beeindruckenden Festungsmauern und einem der größten Theaterfestivals in Europa. Immer dienstags und samstags hebt eine Maschine am Hahn in Richtung der rumänischen Stadt ab. Sibiu war zuletzt im Sommerflugplan 2022 sowie im Winterflugplan 2022/2023 im Flugplan des TRIWO Hahn Airport vertreten.

Ab dem 14. April 2025 wird Wizz Air auch wieder die Strecke Hahn-Varna aufnehmen. Die Hafenstadt am Schwarzen Meer war auch schon Teil des vergangenen Sommerflugplans. Aktuell verbindet die Airline den Hunsrück-Airport auch mit dem rumänischen Cluj-Napoca und dem georgischen Kutaissi. Vom TRIWO Hahn Airport hebt Wizz Air derzeit außerdem zu den Hauptstädten Tirana (Albanien), Skopje (Nordmazedonien) und Sofia (Bulgarien) ab.

