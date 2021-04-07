Keine Erholung bei Wizz Air

Wizz Air Airbus (Foto: Airbus)

Wizz Air konnte im März 2021 insgesamt 480.203 Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Vorjahresmärz zu Beginn der Corona Krise waren es noch 1,754 Millionen Passagiere.

Wizz Air musste die Kapazität verglichen mit dem Vorjahresmärz krisenbedingt um weitere 62,4 Prozent auf 1,209 Milliarden Sitzplatzkilometer abbauen, die Nachfrage ist um 74,0 Prozent eingebrochen und erreichte noch 773 Millionen Sitzplatzkilometer. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 62,5 Prozent und hat sich verglichen mit dem Vorjahresmärz um 29,4 Prozentpunkte verschlechtert.

Rollend über die letzten zwölf Monate frequentierten 10,186 Millionen Passagiere die Flugzeuge von Wizz Air, ein Jahr zuvor stand dieser Benchmark noch bei 40,038 Millionen Passagieren, wegen der Corona Krise lag der Einbruch bei 74,6 Prozent.