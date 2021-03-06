Wizz Air meldet Februarzahlen

Wizz Air Airbus (Foto: Airbus)

Wizz Air konnte im Februar 2021 insgesamt 382.928 Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Vorjahresfebruar waren es noch 3,158 Millionen Passagiere.

Wizz Air musste die Kapazität verglichen mit dem Vorjahresfebruar krisenbedingt um 83,1 Prozent auf 894 Millionen Sitzplatzkilometer abbauen, die Nachfrage ist sogar um 87,4 Prozent eingebrochen und erreichte noch 628 Millionen Sitzplatzkilometer. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 69,8 Prozent und hat sich verglichen mit dem Vorjahresfebruar um 24,0 Prozentpunkte verschlechtert.

Rollend über die letzten zwölf Monate frequentierten 11,460 Millionen Passagiere die Flugzeuge von Wizz Air wegen der Corona Krise waren das 72,1 Prozent weniger als in derselben Vorjahreszeitspanne.

Wizz Air Passagierzahlen im Corona Jahr 2020

Im Geschäftsjahr 2020 konnte Wizz Air 16,676 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen (Vorjahr 39,803 Millionen Passagiere), das waren Corona bedingt 58,1 Prozent weniger als im Jahr 2019.