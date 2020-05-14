Wizz Air meldet Passagiereinbruch

Wizz Air Airbus (Foto: Airbus)

Wizz Air konnte im April 2020 wegen der Corona Krise lediglich 78.389 Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Vorjahresapril waren es noch 3,289 Millionen Passagiere.

Wizz Air musste die Kapazität verglichen mit dem Vorjahresapril krisenbedingt um 96,8 Prozent auf 188 Tausend Sitzplatzkilometer abbauen, die Nachfrage ist um 97,3 Prozent auf 144 Tausend Sitzplatzkilometer eingebrochen. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei hohen 74,7 Prozent und hat sich somit um 17,3 Prozentpunkte verschlechtert.

Rollend über die letzten zwölf Monate gerechnet konnte Wizz Air insgesamt 36,828 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen (Vorjahr rollend 35,091 Millionen Passagiere), das entspricht trotz der COVID-19 Pandemie immer noch einem Wachstum von fünf Prozent.