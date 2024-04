Grössere Gepäckfächer bei United Embraer E175

United Airlines Express Embraer E175 (Foto: United Airlines)

Mehr Platz und mehr Komfort beim Verstauen: United Airlines rüstet als erste Fluggesellschaft die Embraer E175 mit größeren Fächern für das Handgepäck von Passagieren aus.

Bis Ende 2024 erhalten die ersten 50 Maschinen, die jeweils über 76 Plätze verfügen und von Skywest betrieben werden, diese neue Ausstattung. Bis Ende 2026 sollen insgesamt 150 Flugzeuge umgerüstet sein. Die größeren Gepäckfächer in der Embraer E175 steigern nicht nur den Kundenkomfort, sondern tragen auch zu einem effizienteren Betriebsablauf der Regionaljets bei. Mit den neuen Ablagen finden bis zu 29 zusätzliche Bordgepäckstücke im Flugzeug Platz – ein Zuwachs um 80 Prozent. Dadurch entfällt jährlich für annähernd eine Million Passagiere auf 175.000 Flügen die Notwendigkeit, ihr Gepäck am Gate aufzugeben.

Grössere Gepäckfächer bei United Airlines Embraer E175 (Foto: United Airlines)

„Das Feedback der Kunden zu den neuen Gepäckfächern ist durchweg positiv. Sie sind zufriedener beim Boarding und am Gate, da sie ihr Gepäck mit an Bord nehmen können“, sagt Linda Jojo, Chief Customer Officer bei United Airlines. „Dies ist nur eine von vielen neuen Maßnahmen, mit denen wir ein besonderes Reiseerlebnis für alle Kunden schaffen wollen – egal, ob sie auf einem Langstrecken- oder einem Regionalflug unterwegs sind.“

In der Hauptflotte hat United bereits über 200 Maschinen mit neuen, geräumigen Gepäckablagen ausgerüstet, die zusätzlich Stauraum für das Handgepäck aller Passagiere bieten. Die Handgepäckaufbewahrung erhält außerdem ertastbare Hinweisschilder in Braille-Schrift, damit Reisende mit Sehbehinderung sich besser orientieren können.

